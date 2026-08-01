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L'inchiesta escort che vede Bastoni indagato si aggiorna. Nelle scorse giornate sono stati ascoltati Barella e Dimarco come persone informate dei fatti. Presto ci saranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda.

"Dopo Kevin Bonifazi, Riccardo Calafiori e Daniel Maldini nei giorni scorsi è stata la volta di Nicolò Barella e Federico Dimarco. I due interisti, prima di partire per la tournée ad Hong Kong, sono stati ascoltati dalla Procura di Milano come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta escort. Non sono indagati e sono stati sentiti dalla Procura esclusivamente per chiarire agli inquirenti alcuni passaggi. Nell’inchiesta del Nucleo di Polizia Economico finanziario della Gdf milanese - coordinata dall’aggiunta Albertini e dalla pm Stagnaro - l’unico calciatore finora indagato è Alessandro Bastoni, accusato di aver avuto rapporti a pagamento con una ragazza che all’epoca dei fatti - e cioè nel 2020 - era minorenne", riporta La Gazzetta dello Sport.

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La linea dei calciatori ascoltati in questi giorni e nelle ultime settimane dagli investigatori è simile: tutti hanno negato di aver pagato le ragazze con cui trascorrevano le serate nei locali di lusso milanesi e hanno ripetuto che le giovani li frequentavano senza problemi. Racconti che non hanno portato modifiche sostanziali al quadro già emerso nell’indagine sul presunto giro di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione con al centro l’agenzia di eventi di Cinisello Balsamo. I giocatori convocati compaiono in numerose conversazioni, di cui l’accusa sta cercando di chiarire la natura. Ad ogni modo, con le ragazze maggiorenni, ai giocatori non sarebbe comunque contestato alcun reato. Diversa invece la posizione di Bastoni, indagato per prostituzione minorile, invitato a comparire davanti ai pm lo scorso 3 luglio e che ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere.

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Secondo gli inquirenti sarebbero stati Buttini e Ronchi il vertice della piramide della Ma.de. Milano, gestendo il sistema che ruotava intorno alle ragazze — alcune disponibili anche come escort —, alle feste e ai facoltosi clienti. Entrambi sono ai domiciliari, condannati insieme ai loro due collaboratori Luan Amilton Fraga e Alessio Salamone. L’ultimo è proprio l’uomo con cui parlava il difensore dell’Inter: gli avrebbe fatto da tuttofare, cercando di accontentarlo in ogni modo e di concordare con lui il servizio e le tariffe. Da qui le ormai famose conversazioni sull’organizzazione della cena, il sushi e la notte con la ragazza. Il tutto sarebbe stato pagato dal calciatore, che con il pr chiamava la ragazza «la minorenne». Adesso, dopo la pausa di agosto e in seguito alla conclusione delle analisi di tutti i telefoni sequestrati, gli inquirenti dovrebbero definire le indagini per tutti gli arrestati e gli indagati, Bastoni compreso", chiude il quotidiano.