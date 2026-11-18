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L’Inter si prepara a ripartire in campionato e non solo. Domenica l’Atalanta, poi un calendario fitto di impegni. Per fortuna Chivu ha ritrovato forze importanti durante la sosta.

“La coppia Esposito-Thuram ha così la possibilità di aprire la sfida di Bergamo, con Lautaro pronto a cambiare ritmo a gara in corso. Non è ancora abbondanza, perché Bonny resterà fuori per diverse settimane. Esigenza, appunto, e il derby ha palesato quanto l'Inter sia più fragile, lungo i novanta minuti, senza alternative soprattutto offensive. Il vero nodo resta l'infermeria. Nelle prime quindici gare stagionali, l'Inter ha accumulato 37 assenze-partita per infortunio: un peso sulla continuità del lavoro”, scrive il Quotidiano Sportivo.

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Bonny e Stankovic, fermato da una lesione all'adduttore durante gli impegni con la Serbia, sono i casi che richiedono più tempo. Akanji, tornato affaticato dalla Svizzera, non preoccupa; Zielinski, alle prese con un fastidio alla pianta del piede, va ancora valutato al rientro dalla Polonia. Segnali incoraggianti arrivano invece da Stones, Curtis Jones e Luis Henrique, recuperati, mentre Pavard è nuovamente utilizzabile. Per Chivu, significa poter ricostruire rotazioni vere anche dietro e in mezzo al campo. Sarebbe semplicistico attribuire la lunga catena di problemi muscolari a una sola causa.

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“Calendario fitto, nazionali, viaggi e recuperi sempre più compressi spiegano parte delle difficoltà, ma obbligano anche a ragionare sulla distribuzione dei minuti sull'intensità del lavoro. L'Inter deve inseguire risultati senza consumare troppo in fretta chi è appena rientrato. Sono nove gli appuntamenti in trentuno giorni, tra Cham-pions e Supercoppa: ogni recupero diventa prezioso. Con magari l'aggiunta di benzina di una fumata bianca nelle trattative di rinnovo con Hakan Calhanoglu. Il ritorno di Lautaro restituisce una cer-tezza. La sfida di Chivu è fare in modo che non diventi l'ennesima presenza a intermittenza. Ma che sia la tanto attesa risposta ad un'urgenza”, aggiunge il quotidiano.