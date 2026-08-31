Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Il Napoli arriva al momento giusto per far sì che l'Inter possa smussare qualche difetto palesato anche a Cagliari. Queste le considerazioni oggi in edicola del Corriere della Sera:

Getty Images

"Poco più che normale amministrazione, ma non riuscire a chiudere una gara a lungo a senso unico è un lusso che l’Inter rischia di pagare caro. Anche perché gli errori non sono tutti frutto di sfortuna: la condizione non può essere ancora la migliore, specie per i reduci dal Mondiale, a partire da Lautaro, in crescita ma ancora a secco".

Getty

"L’Inter è bella e abbondante, ma non deve compiacersi troppo: il Napoli ferito arriva al momento giusto per smussare certi difetti".

(Fonte: Corriere della Sera)