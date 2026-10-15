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Tra i tanti calciatori dell'Inter finiti sul banco degli imputati dopo la brutta sconfitta in Champions League contro il Club Brugge c'è anche Manuel Akanji: il difensore svizzero, colonna della squadra nella scorsa stagione, non sta avendo un rendimento all'altezza delle sue capacità. La Gazzetta dello Sport prova ad analizzarne i motivi: "Manuel Akanji non è ancora tornato il difensore dominante e affidabile della scorsa stagione, la prima giocata con la maglia dell'Inter: le immagini di lui che insegue (?) Romeo Vermant, attaccante del Bruges che progetta il cucchiaio del quarto gol, sono paradigmatiche di una condizione imperfetta. Nel suo caso ha forse pesato la stanchezza per gli impegni con la nazionale svizzera durante le interminabili settimane di sosta: Akanji ha giocato tutti, ma proprio tutti i minuti possibili nella difesa di Murat Yakin (360: quattro partite intere)".

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"Ma il vero guaio, per lui come per altri giocatori che hanno lasciato Appiano Gentile per gli impegni di Nations League, è stato non potersi mai allenare: per questo Chivu aveva deciso di risparmiare molti titolari contro il Parma, alla ripresa del campionato. Akanji era tra questi. Ma in Champions non è sembrato fresco. Tutt'altro. Ha giocato come se fosse spremuto dalla fatica e dopo un discreto primo tempo nel controllo di Tresoldi è andato a picco. Urge recuperarlo, soprattutto finché Stones non guarisce".