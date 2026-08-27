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Tra poche ore l'Inter conoscerà le sue avversarie nel lungo cammino del girone di Champions League. I nerazzurri hanno l'obiettivo quest'anno di essere tanto competitivi anche in campo internazionale, come spiega il Corriere della Sera:

"I nerazzurri in Champions stanno procedendo ad annate alterne e quando hanno messo nel mirino la Coppa, a costo di perdere tutto proprio come nel 2025, sono andati in finale due volte.

Inutile dire che non c’è nulla di automatico in questa proiezione, ma il mercato e anche le dichiarazioni dei nuovi arrivati, come Stones che a Istanbul 2023 con il City (assieme ad Akanji) beffò i nerazzurri in finale, sono eloquenti: «Vogliamo la Champions». Programma ambizioso, per cui serve accumulare punti in campionato fin da subito: arrivare a gennaio-febbraio con un margine di sicurezza discreto consentirebbe a Chivu di puntare a tutti e due gli obiettivi, cercando di andare più avanti possibile in Europa, anche per far felice il bilancio".