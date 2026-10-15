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Due partite di Champions League, due sconfitte: il cammino europeo dell'Inter è iniziato nel peggiore dei modi, e per i nerazzurri la strada verso la qualificazione agli ottavi di finale si è terribilmente complicata.

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Secondo La Gazzetta dello Sport, nel gruppo potrebbe ancora aleggiare lo spettro del ricordo della finale persa malamente contro il Paris Saint-Germain: "Adesso l'obiettivo della qualificazione diretta, stimato da Chivu in 16 punti, sembra molto complicato da raggiungere: nelle prossime sei partite l'Inter dovrebbe ottenere 5 vittorie e un pareggio. Ma anche il passaggio attraverso i playoff, tagliola insuperabile nello scorso mese di febbraio, potrebbe non essere drammatico se la squadra ritrovasse il proprio equilibrio in campo. È verosimile che i giocatori sentano l'ansia da prestazione in Champions, proprio perché il gruppo storico non si è ancora scrollato di dosso i detriti della finale di Monaco: contro il Bruges la frenesia nelle scelte, generata dall'eccessiva tensione per l'evento, ha aumentato il numero di errori individuali".