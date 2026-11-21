"Il rientro a pieno regime di Jones e la carica di uno scalpitante Lautaro possono aiutare i nerazzurri a rendere di nuovo sfavillante la produzione offensiva". Il Corriere dello Sport parla del ritorno in campo dell'Inter dopo la pausa per le Nazionali e del ritorno in campo degli infortunati che sono a disposizione di Chivu. Come Curtis Jones, che manca dal 19 settembre, ed è chiamato ad inserirsi al meglio nelle dinamiche del centrocampo nerazzurro.

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Oggi verrà valutato Zielinski che è tornato dalla trasferta con la Polonia con un problema al piede e ieri ha lavorato a parte mentre è tornato in gruppo Stankovic. Oggi l'Inter si allena al mattino. Lautaro vuole provare ad esserci con l'Atalanta, anche solo per riassaggiare il campo dopo un infortunio che lo tenuto fermo un mese e Chivu capirà come meglio gestirlo anche in vista della gara di Champions contro lo Stoccarda.

"La prudenza - scrive il giornale sportivo sull'argentino - è quanto mai necessaria per evitare ricadute, ma il capitano vuole giocare un ruolo da protagonista in questo tour de force su quattro competizioni che porterà dritto al Natale. In più il rientro del compagno potrebbe scaldare ulteriormente il suo partner preferito, Thuram, che in sua contumacia aveva letteralmente trascinato l’Inter a suon di reti prima della pausa senza mai fermarsi. E poi in chiave rotazioni c’è la certezza Pio Esposito, uscito ancor più gasato dalla parentesi con la Nazionale che l’ha visto ancora protagonista in fase realizzativa".

(Fonte: Corriere dello Sport)