"Per uno Stones al settimo cielo e una difesa molto in palla c’è un attacco da registrare". TuttoSport torna sulla vittoria dell'Inter nell'amichevole col Betis preludio alla prima partita di campionato del 22 agosto contro il Monza.

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"A Bari si è rivisto Lautaro, rabbioso e affamato come sempre. Il capitano, però, è tornato da poco ad allenarsi agli ordini di Chivu e difficilmente partirà titolare sabato contro il Monza. Il problema è che Pio e Bonny fino a questo momento non hanno ancora dato uno squillo vero", spiega il quotidiano.

"Il francese, al netto di qualche azione confortante e di uno stato di forma convincente, stecca sempre la finalizzazione. Esposito dal canto suo, pur essendo l’attaccante che ha lavorato di più in questo pre campionato è ancora lontano dal top della condizione e non ha ancora ritrovato il feeling con il gol", si legge a proposito dell'attacco nerazzurro.

(Fonte: TS)