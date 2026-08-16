Sandro Sabatini, negli studi di SportMediaset, ha fatto un riferimento agli ultimi impegni internazionali di Inter e Milan, che hanno vinto rispettivamente contro Betis Siviglia (1-0 i nerazzurri) e Manchester United (4-2 per i rossoneri) preludio al debutto in campionato. La squadra di Chivu il 22 pomeriggio ripartirà da San Siro e dal Monza con lo Scudetto sul petto. I rossoneri, che non giocheranno in Champions e giocheranno la prima gara in Serie A contro il Torino, si candidano al ruolo di rivale in Italia dopo l'addio di Allegri e l'approdo sulla panchina rossonera di Amorim.

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Il giornalista ha parlato del gap tra le due milanesi proprio rispondendo ad una domanda di Monica Bertini negli studi Mediaset: "L'Inter è al momento la squadra più forte in Italia al momento? E se sì, ti chiedo quant'è il gap con il Milan perché contro il Manchester si è vista una buona squadra", la domanda della conduttrice.

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Questa la breve risposta di Sabatini: «Fino ad oggi pomeriggio avrei detto che il gap era notevole, evidente. Effettivamente però contro il Manchester i rossoneri hanno fatto una partita piena di buone cose e di buone iniziative, soprattutto in fase offensiva. C'è sicuramente la riscoperta di due giocatori: Chukwueze e Loftus-Cheek. E poi c'è la presenza di Gonzalo Ramos che dà un punto di riferimento potente e forte. C'è ancora tanta differenza però tra Inter e Milan. Tra chi è arrivato primo la scorsa stagione e chi è arrivato quinto, se si considerano anche le altre squadre, mi pare ci sia lo stesso divario ancora, insomma».

(Fonte: SportMediaset)