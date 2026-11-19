Nella notte del ritorno a Bergamo, contro l’Atalanta, club in cui è cresciuto prima di spiccare il volo all’Inter, Alessandro Bastoni rappresenta un jolly per Cristian Chivu.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il difensore può giocare nel solito ruolo di braccetto mancino oppure da centrale, come nelle ultime uscite.

“Certo, quest’ultima è stata una soluzione ai limiti dell’emergenza e delle esigenze di rotazione in assenza di John Stones lì in mezzo, ma ora che l’inglese è tornato (e con Manuel Akanji altrettanto a disposizione di Cristian Chivu) la porzione mancina della linea a tre dovrebbe tornare ad essere la “mattonella” di proprietà dell’azzurro”.

Getty Images

Bastoni jolly difensivo

“La ritrovata abbondanza in quel reparto lo permette; l’allenatore comunque ha altri due giorni e mezzo per pensarci. Vedremo. Quel che è sicuro è che un Alessandro centrale non è più né una novità né un esperimento. Con il Milan non era andata bene (e nemmeno con lo Shakhtar a dire il vero per la doppia ammonizione), col Como prima della sosta del campionato invece sì”.

Bastoni ha risposto presente e si è fatto trovare pronto:

“Slanci offensivi ridimensionati, compiti difensivi e d’impostazione in crescita: sfida accettata”.

Getty Images

Riscatto post Nazionale

“Nella sua Bergamo domenica ci sarà poco spazio per la nostalgia. L’Inter riprende la marcia in campionato, e soprattutto la rincorsa alla Lazio prima, e Bastoni vuole ritrovarsi dopo un’ultima uscita non brillantissima con la Nazionale. Belgio-Italia non è stata una partita memorabile, anzi. Spaesato, timido. Un altro rispetto a quello visto tre giorni prima contro la Francia, ma anche rispetto al difensore-goleador dell’altra sosta che aveva segnato proprio ai “galletti” e alla Turchia”.

Getty Images

Doppia sfida per Bastoni

“Atalanta-Inter gli riproporrà davanti De Keteleare, l’incubo belga, e l’occasione per riscattarsi è ghiotta, contro una Dea che nelle ultime 5 di campionato ha vinto una sola gara. Bastoni accetta anche quest’altra sfida: contro la “sua” Atalanta vuole ripartire col piede giusto” conclude La Gazzetta dello Sport.