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L'ultimo test pre campionato dell'Inter si terrà a Bari, il 15 agosto: i nerazzurri affronteranno in amichevole gli spagnoli del Betis. Per l'occasione, il club di viale della Liberazione dovrà pagare l'affitto dello stadio San Nicola, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Il Bari potrà gestire lo stadio San Nicola in comodato precario oneroso fino al primo novembre, al costo di 5mila euro mensili. In più dovrà impegnarsi a sostenere le incombenze legate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, stimate indicativamente in circa 200mila euro. [...] Sarà invece di 50mila euro l’importo da versare al Comune per la partita amichevole precampionato del 15 agosto tra Inter e Betis Siviglia. I nerazzurri, nello specifico, verseranno questo «gettone» al Bari, il quale poi girerà al Comune la somma. Da specificare che la convenzione non prevede che il Bari ricavi guadagni dalla gestione del parcheggio, che sarà a carico direttamente del Comune".