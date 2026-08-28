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Si sono svolti ieri i sorteggi di Champions League e l'Inter ha conosciuto quali saranno le avversarie per raggiungere gli ottavi di finale.

Getty Images

"Le manovre di mercato orientano le destinazioni e di conseguenza il destino: la nuova Inter punta decisa al G8 d’Europa. Cristian Chivu chiedeva di alzare il livello dell’organico ed è stato accontentato (quasi) in tutto: tre calciatori inglesi provenienti da tre big di Premier, blocco granitico pronto a impiantarsi nello spogliatoio di Appiano Gentile, hanno rinforzato la squadra, aumentando le soluzioni disponibili e soprattutto la qualità complessiva. In difesa non è arrivato Romero, è vero, ma il ritorno di Pavard è una garanzia che migliora il reparto insieme alla novità Stones. E a centrocampo, aspettando di capire se Spence riuscirà velocemente a cancellare il rimpianto Dumfries, un ingresso come Jones può cambiare i ritmi di gioco, uno dei principali problemi dell’Inter fuori dal contesto italiano", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Ecco, osservando il calendario e lo storico del maxigirone, Chivu deve ragionare su un malloppo di cinque vittorie e un pareggio, quindi 16 punti totali, per ambire all’ingresso immediato agli ottavi. Aspettando le date delle partite, che si sapranno domani, è lecito immaginare che l’Inter possa battere in casa almeno tre avversarie: il Bruges, che in porta curiosamente ha assoldato l’ex Sommer, il rivoluzionato Shakhtar e il solido Stoccarda. La quarta vittoria “comoda” potrebbe arrivare a Bratislava, contro lo Slovan che ha dovuto superare tre turni preliminari per entrare in tabellone: all’ultimo atto ha eliminato gli sloveni del Celje ai supplementari. Ma anche a Rotterdam contro il Feyenoord, già battuto due anni fa, l’Inter potrebbe ottenere i punti che le servono. Inoltre, rivedere un anno dopo il Liverpool a San Siro, stavolta con Jones dall’altra parte. Non è sgradevole: da quelle parti stanno vivendo un ricambio generazionale. La sfida più dura è ovviamente quella del Bernabeu contro il Real Madrid, dove i tuffi tra passato recente (Dumfries) e gloria lontana (Mourinho) alimenteranno i pensieri romantici nella fase di avvicinamento. In campo però, contro una squadra di marziani, servirà un’Inter formato Champions 2024/25 per meritare qualche soddisfazione", aggiunge il quotidiano.