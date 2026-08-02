VIDEO / Vieri: "Inter, Stones colpaccio. L'obiettivo è vincere tutto". E su Mancini ct…

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "Cristian Chivu fa la conta dopo la vittoria contro il City - che è un pari, ricorda lui, perché la vittoria è arrivata ai rigori - e chiede un aiutino dal mercato. Perché la coperta è corta. Una copertina fatta di numero tre esterni, quando invece dovrebbero essere quattro.

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Anche perché Diouf è un bravo studente, ma non può fare miracoli. Mica è Brachetti il trasformista, che ci mette un paio di secondi a cambiarsi l’abito et voilà, si immedesima in qualcun altro (diciamo un Dumfries, per esempio)". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'amichevole dell'Inter contro il Manchester City, vinta ai rigori dai nerazzurri.

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"Ieri il francese nel primo tempo ha fatto abbastanza bene in fase offensiva, e non è una novità. Va registrato, però, che al primo esame contro un avversario di una certa caratura, Semenyo, a livello difensivo Diouf ha floppato. In occasione del vantaggio dei Citizens Semenyo lo ha saltato nettamente, sfondando la resistenza di Andy come se di burro della Bretagna si trattasse. La via per raggiungere uno status da esterno ideale è ancora lunga. E forse le priorità di mercato dopo la prova di ieri, l’acquisto di Stones e le parole di Chivu ora pendono un po’ di più verso destra. «La priorità è a destra? Se fate la conta risulta questo», ha detto il tecnico dell'Inter a fine match", aggiunge Tuttosport.