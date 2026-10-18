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E' senza dubbio Carlos Augusto l'uomo del momento in casa Inter: aveva fatto rumore la sua esclusione contro il Brugge, motivata poi da un affaticamento. Ieri è subentrato contro il Bologna e ha letteralmente ribaltato la partita con un gol e un assist. Così il Corriere dello Sport sul brasiliano: "Per sorpassare il Bologna dopo l’avvio complicato l’Inter ha inserito la freccia a sinistra. Carlos Augusto è tra gli uomini più in forma dei campioni d’Italia e non ha perso occasione di ricordarlo anche nel pomeriggio di ieri. Partito dalla panchina, l’uomo della provvidenza nerazzurra ha fatto la differenza con i suoi ripetuti sprint sulla corsia mancina dalla quale ha portato al collasso di fatto la difesa del Bologna.

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Gli sono bastati quarantanove secondi per imprimere subito la sua firma a caratteri cubitali sul match, prima di servire anche l’assist al bacio per il tris definitivo di Bonny. Gran parte del segreto è tutta lì: entrare in campo col piglio giusto. Così il brasiliano si è rivelato uno dei jolly in grado di permettere a Chivu di ribaltare equilibri e definitivamente risultato in un pomeriggio nato sotto una cattiva stella, ma terminato con una iniezione di adrenalina che tornerà utile anche nelle prossime gare. Avrebbe meritato più spazio probabilmente finora, ma non per questo ha smesso di lavorare nel modo giusto e garantire un approccio propositivo. L’ex Monza sta volando sulla scia di una lunga rincorsa partita in ritiro, con la rabbia per l’esclusione dalla spedizione della sua nazionale negli Usa trasformata in benzina nel motore.

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Tra la Germania e l’Australia ha posto le basi per il grande inizio di stagione che sta vivendo, in modo da poter approfittare subito delle chance puntualmente arrivate. Avrà evidentemente custodito dentro di sé il grande consiglio che Chivu ha dato alla squadra appena ha messo piede ad Appiano Gentile dopo i tormenti di Monaco: ripensare alle delusioni non cambierà mai il passato, ma rimboccarsi le maniche può migliorare il futuro. Quello dell’Inter proporrà tra pochi giorni una nuova chance per invertire la rotta in Champions League e dimostrare che l’ambizione di arrivare in fondo poggia su basi solide quanto quella di riconfermarsi in Italia. L’ennesimo exploit di Carlos ieri al Dall’Ara imporrà al suo allenatore una riflessione profonda per capire se sia il caso di dargli altra continuità dal primo minuto".