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Si svolgeranno nel tardo pomeriggio i sorteggi di champions League che determineranno le squadre che l'Inter dovrà affrontare. I nerazzurri partiranno in prima fascia, questo il parere de La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

Il Psg era arrivato quindicesimo nel gruppo 2025 e undicesimo in quello dell’anno scorso. La strada è lunga e all’opposizione, con il solito Borussia, il Porto di Farioli, l’Aston Villa che ha vinto l’Europa League, ci sono Inter e poi Roma e Napoli. Da troppo tempo, escluse le due finali perse dai nerazzurri, siamo fuori dai grandi giochi. L’Inter è la più forte delle nostre, ha due squadre, Lautaro e Calha top player, Esposito in ascesa, potrà permettersi un turnover meno preoccupato. Ha imparato la lezione di Bodo: una distrazione ed è finita. Il sorteggio libero, casa e trasferta comprese, può aiutare chi non è al vertice.