Se la difesa in questa prima parte di stagione è stata il vero punto debole dell'Inter, lo stesso non si può dire dell'attacco. La squadra di Chivu è una macchina da gol, trascinata nelle ultime settimane da Pio Esposito e Marcus Thuram che si sono presi sulle spalle l'intero peso dell'attacco in attesa del rientro di Lautaro. Puntuale, il Toro quando è rientrato ha subito timbrato il cartellino contro lo Stoccarda.

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"L’Inter si gode i suoi attaccanti e lancia un messaggio alle prossime avversarie. Un vero e proprio tesoro offensivo a disposizione di Chivu in uno snodo cruciale della stagione, che durerà fino alle porte del Natale con la finale di Supercoppa Italiana. All’appello manca ancora l’infortunato Bonny, ma il ritorno al gol di Lautaro contro lo Stoccarda ha alzato ancora di più l’asticella. Inoltre Pio Esposito nel match con i tedeschi ha dimostrato di poter fare la differenza anche senza segnare, facendo intravedere di conseguenza la possibilità per Thuram di avere un po’ di meritato riposo. Un arsenale da gestire in base al calendario e alle avversarie, con la consapevolezza di avere tra le mani un mix esplosivo in termini di caratteristiche, qualità e facilità nel trovare la via della rete", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Allo stesso tempo però, Chivu chiederà a tutta la squadra di partecipare alla fase difensiva per mantenere sempre un certo equilibrio senza disperdere punti preziosi. Al fianco del Toro domani sera contro il Genoa è probabile che ci sia Pio Esposito, tornato ancor più gasato dall’ultima parentesi con la Nazionale. Contro lo Stoccarda Pio Esposito ha lottato corpo a corpo e ha indirizzato il gioco da perno offensivo, sia aprendo verso gli esterni sia portando Barella a colpire il palo (oltre al mezzo velo sul raddoppio di Lautaro). Una combinazione di incisività e voglia di far gol che può trascinare l’Inter sempre più in alto, dopo aver già trovato 42 reti nelle prime 17 partite stagionali. Adesso toccherà a Chivu trovare l’incastro giusto partita dopo partita".

(Corriere dello Sport)