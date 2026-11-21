Alla ripresa, l’Inter riparte dalla sfida contro l’Atalanta a Bergamo, in programma domani sera, con una novità che riguarda la catena di destra. Nel focus sull’edizione odierna, La Gazzetta dello Sport spiega cosa c’è di nuovo in casa nerazzurra.

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Gli esterni dell’Inter

“Nuova catena di destra per Chivu: Pavard difensore della linea a tre e Spence esterno a tutta fascia. Dovrebbe essere l’Inter per l’Atalanta per la prima volta dall’inizio. Una coppia di esperienza e corsa, mai assieme prima in nerazzurro. Il francese dovrà coprire le avanzate dell’inglese, magari allargandosi, lui che nasce esterno, per lanciare le progressioni offensive di Spence che si sta rivelando una nuova arma”.

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Da Dumfries a Spence

“Il 3-5-2 interista, marchio di fabbrica dai tempi di Conte e Inzaghi, ha bisogno di corsie in cui gli esterni si travestono da ali, per un 3-3-4 d’attacco. La miglior Inter aveva la spinta di Dumfries e Dimarco: ora tocca a Spence”.