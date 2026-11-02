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Il derby perso non è ancora stato digerito in casa Inter. I nerazzurri si interrogano sull'ennesimo approccio alla gara sbagliato. Anche Chivu ne ha parlato col gruppo dei giocatori.

Getty Images

Come spiega La Gazzetta dello Sport, "Chivu si è confrontato con la squadra per cercare di capire come e dove intervenire. Nessun litigio, nessuna baruffa, solo chiacchiere costruttive. E la richiesta di evitare altri omaggi ai rivali. I giocatori hanno assicurato (anche pubblicamente, vedi Barella) di non aver smarrito la fame che li aveva portati a vincere scudetto e Coppa Italia soltanto cinque mesi fa. Ma tra domani (Feyenoord) e domenica (Como) saranno chiamati a reagire, come per la verità hanno fatto quasi sempre dopo un risultato negativo: alla sosta di novembre l’Inter conta di arrivare con l’animo più leggero, ritrovando stimoli e umiltà dispersi tra le foglie di un autunno altalenante".