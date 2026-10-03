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C'è anche grande curiosità in casa Inter nel capire come Cristian Chivu vorrà gestire i due portieri Josep Martinez e Ivan Provedel. La Gazzetta dello Sport di stamattina riporta l'idea chiarita dall'allenatore nerazzurro ad Appiano Gentile:

Getty Images

"Quando si è toccato, o anche soltanto sfiorato, l’argomento portiere con Chivu in tempi recenti, l’allenatore ha subito chiarito di non voler parlare di gerarchie, bensì di standard. Un messaggio piuttosto chiaro e che non ha fatto storcere il naso a nessuno. Non a Pepo Martinez, promosso primo portiere dopo l’addio di Yann Sommer; non a Ivan Provedel, che a 32 anni è piombato all’Inter e non per fare la comparsa".