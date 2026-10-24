GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Una settimana per la fuga: l'Inter vuole continuare a mettere fieno in cascina in campionato per provare a consolidare il suo primato e staccare ancora di più le sue inseguitrici. E con un piccolo sfizio che Cristian Chivu si vuole togliere secondo La Gazzetta dello Sport.

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"Domani la Fiorentina a San Siro, mercoledì il Venezia a Sant’Elena. In quattro giorni l’Inter mira a svaligiare la banca dei punti per consolidare il primato in classifica e magari staccare la Lazio, ospite inattesa al banchetto dei nobili. Sarebbe la maniera migliore per avvicinarsi al derby di Halloween, uno dei desideri malcelati di Chivu: fin qui il Milan è stato la sua criptonite italiana, l’idea di liberarsi del fardello psicologico lo stuzzica non poco.

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Ma il vero dolcetto, senza scherzetto, si gusterebbe alla sosta, non nell’avidità di un successo di tappa, dopo la sfida contro il Como. L’importante sarà smaltire in fretta le tossine europee: la partita di mercoledì scorso è stata molto dispendiosa, soprattutto per lo spezzone giocato in inferiorità numerica".