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Chivu cambia filosofia. L’analisi delle prime cinque gare ufficiali di questa stagione - quattro in campionato e una in Champions League - evidenzia una differenza sostanziale nella gestione della squadra rispetto a dodici mesi fa.

Come evidenzia Tuttosport, oggi la ricetta di Chivu è chiara e contiene tre ingredienti principali: “Riposo, alternanza, tutti i giocatori di movimento maggiormente coinvolti”.

La forza dell’Inter è la rosa e lo dimostra il fatto che - secondo gran parte degli addetti ai lavori - i nerazzurri hanno a disposizione due titolari per ruolo. E Chivu sta sfruttando questo fattore al massimo.

Secondo il quotidiano, sono quattro i dati da confrontare se teniamo in considerazione le prime cinque partite di quest’anno e quelle di un nano fa.

“Nella stagione passata sette giocatori di movimenti avevano superato i 300 minuti nelle prime cinque gare (Acerbi, Barella, Bastoni, Calhanoglu, Dimarco, Dumfries, Thuram) e ben otto erano rimasti sotto i 100 (Bisseck, Bonny, Darmian, De Vrij, Diouf, Frattesi, Luis Henrique e Zielinski, più Pavard ceduto). Sette giocatori avevano disputato tutte le cinque partite (Barella, Bonny, Carlos Augusto, Dimarco, Dumfries, Sucic, Thuram) e quattro erano scesi in campo solo una volta (Bisseck, Darmian, De Vrij, Diouf, Pavard)”.

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Numeri che, secondo il quotidiano confermano quanto non tutta la rosa fosse coinvolta.

Differenza evidente

“I giocatori ad aver superato i 300 minuti oggi sono cinque (Barella, Bastoni, Diouf, Lautaro e Akanji), mentre quelli rimasti sotto i 100 sono solo quattro (Bonny, Luis Henrique, Mkhitaryan, Stankovic).Tre elementi hanno disputato tutte e cinque le partite (Barella, Bastoni e Zielinski) e tutti i calciatori di movimento hanno collezionato almeno due presenze”.

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Chivu ha allargato il gruppo e tolto minuti a diversi elementi, senza però peggiorare il rendimento della squadra, come nel caso della panchina di Lautaro contro l’Udinese.

La difesa e il caso portieri

La crisi della difesa, con molti dei gol subiti per distrazioni o errori dei singoli, rappresentano l’unico aspetto in controtendenza.

Nella passata stagione, Sommer aveva giocato quattro gare, lasciandone una a Martinez, che invece quest’anno le ha giocate tutte finora.

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“Senza l’errore al Bernabeu contro il Real Madrid, molto probabilmente contro l’Udinese avrebbe esordito Provedel, invece quanto accaduto in Champions ha convinto il tecnico a confermare Martinez per evitare ‘speculazioni’”.