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L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atalanta di domani sera a Bergamo, senza dimenticare il match di mercoledì contro lo Stoccarda a San Siro in Champions League.
Un doppio impegno in cui servirà lucidità nelle scelte e rotazioni, come sottolinea il Corriere della Sera.
Chivu maestro dell’alternanza
“Chivu è un maestro dell’alternanza, anche perché la sua panchina di lusso gli permette di sopperire alle assenze: 15 partite, 15 formazioni diverse” scrive il quotidiano.
Gioca Lautaro?
“Lautaro rientra dopo 40 giorni di stop, ma niente forzature, anche perché i nerazzurri giocheranno 9 partite, più di tutti. A Bergamo spazio a Thuram e Pio Esposito, due garanzie”.
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