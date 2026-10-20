GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

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L'Inter deve iniziare a macinare punti in Champions League. L'inizio è stato negativo, con due sconfitte in due partite, domani sera con lo Shakhtar bisogna invertire la rotta.

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"Cristian Chivu rivendica fiero il suo europeismo, almeno nello stile del campo, aggressivo e rischioso, esibito e ricercato fino all’ostinazione. Non cambierà neanche domani contro l’orgoglioso Shakhtar, pazienza se esiste una certa ansia da risultato dopo due scivoloni: potranno ruotare gli uomini – almeno tre rispetto all’ultima trasferta di Bologna –, ma non il modo spregiudicato di attaccare. Il tecnico nerazzurro sarebbe poco “italiano” pure nel modo di rapportarsi al mondo lì fuori, in quel non voler cedere alla cultura dell’alibi, cosa non comune in questi luoghi, eppure alla prova dei risultati Chivu l’europeo smette improvvisamente di essere tale: quel filotto secco di sconfitte di Champions tra una stagione e l’altra lo certifica, e va interrotto proprio contro gli ucraini arrivati a Milano. Cadere in sette delle ultime otto sfide in Europa non è esattamente ciò a cui l’Inter era abituata: l’eliminazione gelata contro il Bodo ha stupito anche perché nell’annata precedente il viaggio si era fermato solto in finale", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Se, in generale, il campionato ha già mostrato la capacità dell’allenatore romeno di costruire una squadra offensiva, reagire alle difficoltà e sfruttare la profondità della rosa, la Champions ha detto tutt’altro: questa Coppa continua a presentare all’Inter un conto troppo pesante. Alla prima risposta sul piano del carattere arrivata a Bologna, domani deve aggiungersi quella tecnica contro la squadra ormai esule da Donetsk causa invasione russa e allenata da quel soldato che è Arda Turan. In questo contesto, vincere (bene) aiuterebbe sia l’Inter che il suo allenatore: da un lato raddrizzerebbe la classifica del maxi-girone complicatosi dannatamente, dall’altro permetterebbe a Chivu di rivendicare anche in Coppa lo status guadagnato in Serie A. Tra le righe, farebbe felice pure la società che ha costruito un progetto teoricamente competitivo anche fuori dall’Italia: i denari della qualificazione agli ottavi di finale, mancati sul più bello l’anno passato, sono espressamente richiesti dal Oaktree", aggiunge Gazzetta.