VIDEO / Chivu: “Sono io il colpevole. Ma perché l’Inter è sempre obbligata a vincere?”

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L'Inter scenderà in campo questa sera contro lo Shakhtar in Champions League. Uno dei dubbi di Chivu per la gara contro gli ucraini era quello relativo al portiere. Il tecnico ha deciso come gestire i due giocatori nelle prossime gare.

"Parlando di errori individuali, viene automatico pensare all’incidenza di Josep Martinez nelle sconfitte contro Real Madrid e Bruges, per un totale di 6 reti concesse. In entrambe le partite gli strafalcioni del portiere sono arrivati in momenti che hanno orientato l’abbrivio del gioco e condizionato i risultati. Ma nel ruolo stasera non sono previste novità, nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi: toccherà molto probabilmente ancora allo spagnolo, alla decima partita di fila da titolare. Chivu preferisce insistere su Martinez, che comunque a Bologna ha fornito segnali incoraggianti, soprattutto per preservare Provedel, che non gioca una partita da sette mesi e mezzo e potrebbe pagare lo scotto del debutto in un evento così importante.

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Cosa succederebbe se il cambio del guardiano si rivelasse nell’immediato controproducente? Il vice comprato dalla Lazio esordirà invece nelle prossime partite, contro Fiorentina e Venezia che capitano a poche ore di distanza l’una dall’altra. Dovrebbe giocarle entrambe, non una sola, tanto per scaldare i guanti dopo il lungo infortunio. Poi si vedrà: la sensazione è che tra i portieri nel medio-lungo periodo le gerarchie saranno molto fluide", chiude Gazzetta.