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Al ritorno dalle mini vacanze, l’Inter e Chivu ritroveranno Djed Spence. L’inglese sarà in gruppo lunedì 28 settembre, data in cui è fissata la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile.

L’inglese è l’unico calciatore di movimento della rosa ancora a zero minuti, come sottolinea Tuttosport.

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La trattativa e l’arrivo di Spence

Il quotidiano ripercorre l’arrivo di Spence all’Inter:

“L’inglese è arrivato a Milano a ferragosto dopo una trattativa durata oltre un mese. L’Inter, dopo aver perso Palestra e Khalaili per questioni differenti, si era interessata all’esterno del Tottenham durante il Mondiale, quando con la maglia dei “Tre Leoni” aveva impressionato per forza, spinta e dominio sulla propria fascia in particolare contro Repubblica Democratica del Congo, Norvegia e Argentina. Ausilio si era approcciato nel periodo migliore di Spence negli Stati Uniti e il Tottenham aveva chiesto più di 45 milioni. Poi, lasciando passare del tempo e lavorando ai fianchi di intermediari e dirigenti degli Spurs, ecco l’accordo comunque importante da 30 milioni più 5 di bonus”.

Perché non ha giocato finora

“Spence è arrivato a Milano praticamente dopo le vacanze e a corto di allenamenti. Ha iniziato la preparazione e si è dovuto fermare per un lieve problema muscolare che lo aveva condizionato anche durante il Mondiale. Niente di grave, ma Spence è dovuto tornare alla casella del via, ricominciando gli allenamenti da zero e svolgendo la fase di riatletizzazione. Adesso Spence è quasi pronto e terminerà l'ultima parte del lavoro personalizzato in questi giorni. Infatti, se i calciatori non convocati dalle nazionali godranno di una settimane libera, Spence e gli infortunati (Stones e Calhanoglu) svolgeranno alcune sedute ad Appiano per accorciare i tempi”.

Spence torna per Inter-Parma

“Sul fatto che l'esterno inglese sarà pronto per la sfida col Parma del 10 ottobre, però, non sembrano più esserci dubbi e il primo a festeggiare sarà Chivu, anche perché, oltre ad avere una risorsa in più, dopo la sosta arriverà un periodo intenso con 9 partite racchiuse in 30 giorni, dunque avere più esterni da alternare e ruotare sarà fondamentale. E Spence, oltreché fornire una valida alternativa a Diouf a destra, potrà disimpegnarsi anche a sinistra”.

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Caratteristiche e numeri di Spence

“L’ex genoano, inoltre, potrà aiutare Chivu a trovare probabilmente quell'equilibrio difensivo finora mancato all'Inter. Diouf sta facendo bene, ma difetta ancora in alcuni aspetti difensivi. Aveva retto l'urto a Madrid, meno all'Olimpico. Spence è un quinto più simile a Dumfries, porterà oltre a corsa, fisicità e centimetri, pure un attitudine difensiva diversa. I suoi numeri nella fase di non possesso nell'ultima Premier, sono infatti superiori a quelli di Diouf in questo avvio di Serie A: 4 contrasti vinti di media a gara per Spence contro i 3 del francese, 3.3 duelli vinti contro i 3 di Diouf, 3.7 palle recuperate contro le 3.2 dell'attuale titolare della corsia destra. Diouf rimane - al momento - una scommessa vinta da Chivu e non sarà facile togliergli il posto, però l'acquisto di ottobre è sicuramente un elemento che il tecnico romeno aspetta con ansia”.

(Fonte: Tuttosport)