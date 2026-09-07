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Dopo la vittoria in rimonta sul Napoli, l'esame Real Madrid in Champions. Tanti i ricordi per l'Inter e per Chivu, ma il tecnico è concentrato sulla sfida al suo ex tecnico e vuole iniziare al meglio l'avventura europea dei nerazzurri.

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"Adesso chiamatelo Special Chivu. L’alunno perfetto che nemmeno Mou aveva visto arrivare. Perché se è vero che il tecnico portoghese ha rivelato più di una volta che aveva pensato ad altri giocatori di quell’Inter da Triplete come allenatori ideali, è anche vero che Chivu sta diventando sempre di più uno specialista della panchina. Ha vinto un campionato a maggio e ha ricominciato la stagione successiva col piede a tavoletta sull’acceleratore, per mettere in chiaro che anche quest’anno è nell’agone per cercare altri trionfi: tre partite giocate, tre vittorie e punteggio pieno. Contro il Napoli Chivu si è tolto il primo sassolino dalla scarpa: gli dicevano che l’Inter ha vinto l’ultimo tricolore senza conquistare scontri diretti, lui ha portato subito a casa la prima sfida contro una big che gli si è parata davanti. Lo ha fatto osando, addirittura utilizzando nel finale un inedito 4-3-3 che ha dato i suoi frutti. In questo momento sembra che al tecnico romeno esca quasi tutto quello che prova. Anche perché la squadra lo segue e pure i nuovi innesti stanno già dando risposte positive in campo", scrive Tuttosport.

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"Ora è tempo di sbianchettare anche l’altra macchia sul curriculum, la sconfitta col Bodo Glimt di febbraio - l’altro campo in cui l’Inter, per stessa ammissione del suo allenatore è stata attaccabile (lo ha detto a fine gara dopo la rimonta sul Napoli). Fare bene a Madrid nello stadio del maestro Mourinho (nello stadio dove Chivu ha vinto la Champions da giocatore) varrebbe la consacrazione a livello europeo, contro la più vincente delle squadre del Vecchio Continente. Oltretutto, il Real visto nell’ultima uscita di Liga a Siviglia non ha dato un’immagine di incredibile solidità - motivo in più per provarci. L’Inter ha sicuramente tante certezze e uno stato d’animo che viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo la rimonta di San Siro. È il momento giusto per Chivu per far sognare di nuovo i tifosi interisti alle prime note della sigla handeliana della Champions League e magari dare un dispiacere a quel Mourinho che è stato l’ultimo condottiero vincente di un’Inter in Europa", aggiunge il quotidiano.