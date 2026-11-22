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L’Inter sarà ospite questa sera dell’Atalanta di Sarri per cercare di rispondere alle vittorie di Roma e Lazio. Chivu dovrà confrontarsi con Sarri, nello scorso anno il bilancio è nettamente in favore dell’interista.

“L’esperienza è un valore della vita: Maurizio Sarri ha 21 anni e 281 partite di Serie A di vantaggio sul rampante Cristian Chivu, campione d’Italia in carica. Ma i tre precedenti dello scorso anno, quando l’allenatore dell’Atalanta guidava la Lazio, premiano in toto il lavoro del più giovane dei due, che tra le partite di Serie A e la finale di Coppa Italia ha sempre vinto con una certa comodità. È logico però che questa sia un’altra storia. Sarri sta cercando di proporre un cambiamento quasi epocale a Bergamo, non foss’altro per il ritorno alla difesa a quattro che sulle lavagne di Zingonia non veniva insegnata dall’era pre Gasp: l’Atalanta ha già perso 5 partite in campionato e una in Conference. Troppe. Ma il potenziale della squadra, adesso che l’emergenza infortuni è finita, lascia sperare in una risalita. Immaginate quale spinta potrebbe darle un grande risultato contro l’Inter”, spiega La Gazzetta dello Sport.

“D’altra parte però anche Chivu sta trovando qualche soluzione alle difficoltà d’inizio stagione esasperate dalla sconfitta nel derby: nelle ultime due partite prima della pausa ha dominato sia Feyenoord che Como abbassando di qualche metro il baricentro difensivo. E poi il ritorno di Lautaro, anche a mezzo servizio, è un rinforzo niente male: fu lui il Toro nell’Arena un anno fa”, aggiunge il quotidiano.