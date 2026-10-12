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Presto archiviata la vittoria contro il Parma di sabato, ieri l’Inter è tornata subito ad allenarsi ad Appiano Gentile per preparare la sfida di Champions League contro il Bruges.

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Come riporta La Gazzetta dello Sport, "tutti presenti e a disposizione di Cristian Chivu, ad eccezione di John Stones e Curtis Jones che continuano a lavorare a parte e a seguire i rispettivi programmi di recupero. Chi ha giocato contro la squadra di Gilardino ha svolto lavoro di scarico. Hakan Calhanoglu è uno di questi e sta bene.

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Pronto e arruolabile per la seconda notte europea di questa stagione. Contro il Parma ha segnato su rigore il gol del momentaneo 2-0 e al minuto 62 è uscito dal campo. In panchina si è visto con una borsa del ghiaccio sul ginocchio ma nessun allarme: il turco non ha alcun problema fisico".