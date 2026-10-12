Getty

Il CdA dell'Inter ha approvato il bilancio della stagione 2025/26, registrando un utile netto di 22,7 milioni di euro (secondo utile consecutivo dopo quello del 2024/25). Come sottolinea Tuttosport, oggi alle 16 il club nerazzurro riunirà l’assemblea dei soci, in unica convocazione e in modalità audio-video, per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2026 e della relazione sulla gestione.

"Il progetto, già approvato dal Cda nerazzurro, chiude con un utile netto di 22,7 milioni, secondo risultato positivo consecutivo dopo i 35,4 milioni del 2024-25. I ricavi si attestano a 518 milioni, secondo miglior dato della storia nerazzurra, mentre i costi della produzione sono scesi di circa 20 milioni. Il patrimonio netto torna positivo a 10,4 milioni; dimezzati gli oneri finanziari, ridotti di 19 milioni".

(Tuttosport)