Il progetto del nuovo stadio di Inter e Milan va avanti. Secondo quanto riporta Tuttosport, accanto allo stadio sorgeranno nove palazzi dai 5 ai 17 piani e altri quattro edifici più bassi, sulle macerie dello storico Meazza. Come sottolinea il quotidiano, la maxi operazione edilizia sarà carburante per fare rientrare i club dall’investimento.

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"Piano in fotocopia su quanto già visto ad altre latitudini (esempio lampante Highbury: lo storico tempio dell’Arsenal è oggi un quartiere residenziale) che rappresenta (anche) la scorciatoia per attrarre nuovi investitori, interesse primario per due proprietà (Oaktree e RedBird Capital Partners) che hanno acquistato i due club con l’obiettivo di rivenderli guadagnandoci. In attesa del rendering del nuovo impianto, firmato da Norman Foster e David Manica, resta comunque aperto nella società civile il fronte che auspica una retromarcia sull’abbattimento del Meazza, magari a favore di una convivenza tra un progetto che prevede la ristrutturazione del vecchio stadio e quei palazzi che servono ai club per rendere appetibile l’investimento".

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"Terreno evidentemente sdrucciolevole per le proprietà americane, terrorizzate dall’idea che su San Siro si torni al punto di partenza dopo il fallimento del progetto della “Cattedrale”. L’obiettivo, chiaro, è creare un pensiero comune che percepisca come il male minore l’abbattimento del Meazza. E quanto accaduto sabato, con il divieto di esporre gli striscioni per celebrare il centesimo compleanno dello stadio, dimostra che aria tiri sull’argomento".

(Tuttosport)