Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

A breve arriverà un annuncio di mercato in casa Inter, è in dirittura d'arrivo. Lo spiega Fabrizio Romano nel suo ultimo video sul canale YouTube.

Addio Inzaghi, cosa successe davvero? "Incontro concitato in sede. Disse a Marotta e Ausilio..."

"A livello di contratto, le priorità dell'Inter sono il rinnovo di Dimarco, dopo che il contratto è stato allungato di un anno e bisognerà discutere un contratto nuovo, quello di Carlos Augusto, che prolungherà a brevissimo giro, è un accordo che è in dirittura d'arrivo. Ci sarà da parlare con Calhanoglu e l'Inter ha già in programma di farlo nelle prossime settimane.

Getty Images

Quella di Thuram è meno urgente a livello di tempistiche, non mi aspetto firmi il rinnovo con l'Inter entro novembre. Ma l'Inter ha previsto anche di incontrare il suo agente nelle prossime settimane per iniziare il dialogo sul rinnovo".