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Della prestazione dell'Inter in Champions col Feyenoord e in particolare della gara giocata da Spence ha parlato il giornalista Fabrizio Biasin

Spence? Più che altro io ho visto, ho rivisto una cosa che non vedevo da un po' di tempo e cioè l'Inter con equilibrio sulla catena di destra. Cioè ho rivisto l'Inter con Dumfries. Non sto dicendo che Spence sia come Dumfries, ma sto dicendo che c'era un giocatore di piede destro sulla corsia di destra che faceva sia la fase difensiva che la fase offensiva.

Quella cosa lì non l'hai più avuta dopo Dumfries perché Luis Henrique che ha anche pure il suo sei tante volte lo ha strappato e faceva bene magari la fase difensiva ma ti dava pochissimo in fase offensiva.

Diouf invece è un altro giocatore piede invertito con più fantasia ma che ha lasciato parecchio tante volte in fase difensiva.

E il fatto invece di ritrovare un giocatore che quel ruolo lo sa fare perché lo conosce molto bene ha permesso per me di vedere anche molto più equilibrio in tutta la corsia con Bisseck più ordinato e capace anche di fare un gran gol, con Barella che invece di dover correre per 50 ha potuto fare il suo dovere invece che quello di tutti gli altri.

E quindi io con Spence una partita, non sto dicendo che è tutto risolto, ho rivisto una la corsia di destra un pochino più, diciamo, equilibrata.