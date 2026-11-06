I nerazzurri di Chivu sfidano i lariani di Fabregas nell'ultima gara di campionato prima della sosta

Fabio Alampi
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L'ultima giornata di Serie A prima della nuova sosta per le Nazionali proporrà la sfida tra Inter e Como. Due squadre reduci dalle vittorie nei rispettivi impegni di Champions League, un match che promette gol e spettacolo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Spettacolo a San Siro. Difficile che non accada con Inter e Como che giusto domenica pomeriggio si troveranno di fronte, dopo la scorpacciata di gol nelle rispettive gare di Champions".

como inter ammonizione akanji
Getty Images

"Intendiamoci, tra le squadre italiane, nerazzurri e lariani non sono il top, con i rispettivi bottini di 34 e 37 reti. La Roma, infatti, la spunta comunque di una lunghezza, con 38. Tuttavia, i precedenti tra le squadre di Chivu e Fabregas sono una garanzia. Nei 6 incroci delle ultime due stagioni, infatti, il "raccolto" complessivo è stato di 20 gol, vale a dire 3,33 a partita. Ma il meglio si è visto soprattutto nelle ultime due sfide. Quella di ritorno in campionato, è finita addirittura con un 4-3 per l'Inter. Il secondo match di semifinale di Coppa Italia invece con un 3-2, comunque per la formazione di Chivu. Con il tratto in comune che, in entrambe le occasioni, Nico Paz e compagni erano riusciti a scappare sul 2-0. Non è bastato, però, per strappare una vittoria. E, infatti, il bilancio è tutto dalla parte dei nerazzurri: 5 vittorie e un pareggio. E, quest'ultimo, è stato uno scialbo 0-0, nell'andata della semifinale di Coppa Italia: insomma, una sorta di eccezione per confermare la regola".

Chivu e Fabregas

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