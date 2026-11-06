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L'ultima giornata di Serie A prima della nuova sosta per le Nazionali proporrà la sfida tra Inter e Como. Due squadre reduci dalle vittorie nei rispettivi impegni di Champions League, un match che promette gol e spettacolo. Così scrive il Corriere dello Sport: "Spettacolo a San Siro. Difficile che non accada con Inter e Como che giusto domenica pomeriggio si troveranno di fronte, dopo la scorpacciata di gol nelle rispettive gare di Champions".

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"Intendiamoci, tra le squadre italiane, nerazzurri e lariani non sono il top, con i rispettivi bottini di 34 e 37 reti. La Roma, infatti, la spunta comunque di una lunghezza, con 38. Tuttavia, i precedenti tra le squadre di Chivu e Fabregas sono una garanzia. Nei 6 incroci delle ultime due stagioni, infatti, il "raccolto" complessivo è stato di 20 gol, vale a dire 3,33 a partita. Ma il meglio si è visto soprattutto nelle ultime due sfide. Quella di ritorno in campionato, è finita addirittura con un 4-3 per l'Inter. Il secondo match di semifinale di Coppa Italia invece con un 3-2, comunque per la formazione di Chivu. Con il tratto in comune che, in entrambe le occasioni, Nico Paz e compagni erano riusciti a scappare sul 2-0. Non è bastato, però, per strappare una vittoria. E, infatti, il bilancio è tutto dalla parte dei nerazzurri: 5 vittorie e un pareggio. E, quest'ultimo, è stato uno scialbo 0-0, nell'andata della semifinale di Coppa Italia: insomma, una sorta di eccezione per confermare la regola".