Oltre ai soliti Thuram, Spence e Pio Esposito, c'è un elogio molto rilevante da parte del quotidiano per un giocatore dell'Inter in particolare

Marco Astori
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Fioccano i 7 in pagella dal Corriere dello Sport tra le file dell'Inter nella netta vittoria di ieri a San Siro contro il Come di Cesc Fabregas.

FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27
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E oltre ai soliti Thuram, Spence e Pio Esposito, c'è un elogio molto rilevante da parte del quotidiano per un giocatore in particolare: Carlos Augusto, ormai imprescindibile.

Carlos Augusto
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"Non che ci fossero dubbi, ma in questo momento è davvero impossibile tenerlo fuori. Impeccabile in marcatura e, poi, appena c’è lo spazio, eccolo in sovrapposizione a Dimarco", scrive il giornale.

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