Oltre ai soliti Thuram, Spence e Pio Esposito, c'è un elogio molto rilevante da parte del quotidiano per un giocatore dell'Inter in particolare
Inter-Como episodio 2 della Stagione del Compromesso. Ha vinto Chivu. Bastoni centrale il futuro?
Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Fioccano i 7 in pagella dal Corriere dello Sport tra le file dell'Inter nella netta vittoria di ieri a San Siro contro il Come di Cesc Fabregas.
E oltre ai soliti Thuram, Spence e Pio Esposito, c'è un elogio molto rilevante da parte del quotidiano per un giocatore in particolare: Carlos Augusto, ormai imprescindibile.
"Non che ci fossero dubbi, ma in questo momento è davvero impossibile tenerlo fuori. Impeccabile in marcatura e, poi, appena c’è lo spazio, eccolo in sovrapposizione a Dimarco", scrive il giornale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA