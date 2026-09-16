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"L'anno scorso il problema era Sommer e l'avete fatto notare subito, quest'anno cominciamo già a sparare su Martinez. Lui e Provedel danno un contributo e finché si batterà su questa cosa, mi dispiace anche dirlo, lo difenderò alla morte. E' importante per noi, lavora sodo sempre e vi chiederei gentilmente di non fare tutte le settimane notizie e titoli sui problemi dei nostri portieri". Questo il messaggio di Cristian Chivu in conferenza stampa dopo Inter-Udinese a difesa del suo portiere, al momento al centro della critica, proprio com'è stato Yann Sommer un anno fa.

Ed è proprio su questo che si sofferma oggi il Corriere della Sera: "La settimana dello spagnolo tra Real Madrid e Udinese ha fatto dimenticare quanto di buono aveva mostrato nelle prime partite. A Roma, salvo sorprese, ci sarà ancora Martinez tra i pali ma dopo l’errore marchiano del Bernabeu e dopo le incertezze sui tre gol friulani (clamorosa quella sul momentaneo 0-2 di Ekkelenkamp) la fiducia non può essere infinita, anche per rispetto a Provedel in panchina.

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E per questo il paragone con la situazione di Sommer, difeso da Chivu dopo gli errori all’inizio della scorsa stagione, regge fino a un certo punto: perché lo svizzero era avanti con l’età ma aveva un curriculum rassicurante, per gestire i momenti più complicati. Martinez, a 28 anni, ha giocato in serie A solo una stagione da titolare con il Genoa: deve dare in fretta delle risposte convincenti e il fatto che la difesa non abbia ancora un leader riconosciuto e un assetto chiaro per gli scontri diretti non lo aiuta".