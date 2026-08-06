VIDEO FCIN1908 / Bisseck: "Sono sulla strada giusta, voglio diventare un leader. Chivu carico"

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In attesa di inserire il nuovo arrivo Stones e, chissà, un altro elemento (Romero?), la difesa dell'Inter sta dando i primi segnali a Chivu.

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Così scrive La Gazzetta dello Sport: "La fase difensiva potrà essere migliorata attraverso il mercato: l'innesto di Stones ed eventualmente Romero irrobustiranno il reparto, nel quale tra l'altro Pavard sta fornendo buoni segnali e Bisseck come centrale sta funzionando".