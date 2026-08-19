Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Una difesa... "guardiolana". La retroguardia dell'Inter, dopo l'arrivo nella scorsa stagione di Akanji, è stata ulteriormente rinforzata grazie all'ingaggio di Stones. Due calciatori che hanno fatto le fortune del Manchester City, e che oggi si ritrovano a Milano. Con loro si potrebbe comporre un reparto completato da Bastoni, elemento a lungo sognato proprio da Guardiola ai tempi dei Citizens.

Getty Images

Così ne parla La Gazzetta dello Sport: "Al centro della difesa non ci sono più Acerbi e De Vrij e se assumiamo loro come metro, non c'è pista, John Stones appartiene a un'altra dimensione. Il ritorno di Benjamin Pavard equilibra l'algebra pura, due uscite due entrate. Stones eleva al quadrato lo standard del reparto. A un certo punto, nei piani di Pep Guardiola, Bastoni avrebbe dovuto affiancare Stones e Akanji nel Manchester City. I tre si congiungeranno a Milano.

Getty Images

Stones ha 32 anni, nel 2025-26 ha perso molte partite per infortuni muscolari. Andrà dosato, ma alzerà il mento all'Inter. A Bari, nello spezzone dell'amichevole contro il Betis, oltre che per il gol, Stones si è fatto notare per la "regia" - in impostazione molti palloni passavano da lui - e per come tirava su la linea difensiva. Non più costruzione dal basso, ma dal "medio", a ridosso del centrocampo. Bisognerà verificare il tutto in contesti consistenti, però immaginiamo che Stones, in tandem con Akanji, inoculerà nell'Inter qualche principio del guardiolismo".