Getty Images

Uno dei maggiori problemi che l'Inter ha riscontrato in questa prima parte di stagione è sicuramente la tenuta difensiva. I 4 gol segnati dall'Atalanta sono lì a dimostrare che i nerazzurri spesso peccano di concentrazione. Un difetto che dopo i 4 gol subiti dal Brugge, sembra aver corretto almeno in Champions League.

Getty Images

"Ci saranno pure dei problemi difensivi, come dimostra la quaterna subita a Bergamo che ha un po’ azzoppato la cavalcata interista d’altissima classifica, in Champions League la squadra di Cristian Chivu ha tutt’altra affidabilità: ieri ha tenuto la porta inviolata per tre partite di fila, tra Shakhtar Donetsk in casa, Feyenoord in trasferta e nuova vittoria casalinga contro lo Stoccarda di ieri sera. È la prima volta che le riesce dalle prime tre giornate dell’edizione scorsa di questa competizione. Al contrario, in Serie A la squadra ha subito addirittura 17 reti complessive, una in più del Genoa di De Rossi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)