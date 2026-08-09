VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

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Tra i volti più positivi della tournée dell'Inter c'è sicuramente Federico Dimarco. L'esterno si è mostrato subito in ottima condizione e ha proseguito come aveva concluso la scorsa stagione, risultando sempre decisivo.

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"La certezza è proprio Dimarco. Se il buongiorno si vede dall’Australia, dove il fuso orario è a +6, il miglior giocatore della scorsa stagione sta facendo ulteriori passi avanti nel rendimento e nella consapevolezza di sé. Nei prossimi mesi rinnoverà fino al 2028, come previsto dalla clausola unilaterale di prolungamento a favore dell’Inter, e potrebbe discutere un altro contratto. Ma nel presente rappresenta una fenomenale risorsa offensiva per Chivu: in Australia ha segnato sia al Milan che alla Juve. Per Dimarco non sembrano esistere amichevoli, solo nuove sfide", sottolinea La Gazzetta dello Sport.