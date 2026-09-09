VIDEO / Lautaro: "Real Madrid e Mbappé top, siamo pronti. L'anno scorso col Bodo..."

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Solo pochi giorni al Gran Galà del calcio, Federico Dimarco ha espresso il suo disappunto per non aver ancora parlato con l'Inter del rinnovo. Ma potrebbero esserci sviluppi a breve, come anticipato ieri da Fcinter1908:

Getty Images

"È stato accontentato in fretta. Il neopromosso direttore sportivo dell’Inter, Dario Baccin, ha incontrato a Madrid l’agente di Federico Dimarco, Arturo Canales. Il colloquio è andato in scena nell’albergo dove alloggiava l’Inter, a pochi passi dal museo Prado. Non si è entrati nel vivo di una trattativa, evidentemente, ma il contatto tra le parti è servito per cominciare un percorso", scrive La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Dimarco, classe ’97, ha il contratto in scadenza a giugno. Ma l’Inter eserciterà un’opzione unilaterale di prolungamento fino al 2028. Non è di questo quindi che si deve parlare. In ballo c’è un’ulteriore estensione dell’accordo, una specie di firma a vita che Federico, nato a Porta Romana e da sempre tifoso nerazzurro, vorrebbe assicurarsi. Non c’è fretta né tensione, comunque. La volontà comune è di venirsi incontro. Anche sullo stipendio, per il quale la società ha impostato da qualche stagione una politica chiara sui giocatori non più giovani: aumento della parte variabile (i bonus, individuali e collettivi) e riduzione di quella fissa", specifica il quotidiano.