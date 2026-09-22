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La sosta appena iniziata rappresenta per l’Inter e per Cristian Chivu un’opportunità. Se da una parte c’è chi è andato in nazionale e ha modo di tornare nel proprio Paese e di cambiare aria per un paio di settimane, dall’altra gli altri invece ne approfitteranno per recuperare energie preziose in vista del tour de force di ottobre.

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L'allenatore nerazzurro ha concesso una settimana libera ai suoi, che torneranno a lavorare ad Appiano Gentile da lunedì prossimo, come spiega il Corriere dello Sport.

“I cancelli del centro sportivo nerazzurro si apriranno in questi giorni soltanto per gli infortunati, che porteranno avanti i rispettivi percorsi individuali nella speranza di essere tutti disponibili al rientro dalla sosta”.

Gli infortunati

Djed Spence sarà subito a disposizione di Cristian Chivu, mentre ci sono buone possibilità di rivedere anche Calhanoglu. Discorso diverso per Stones: le condizioni del difensore inglese saranno valutate più avanti.

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Inter, come sta Dimarco

Alla lista si è aggiunto anche Federico Dimarco, che ieri ha lasciato il ritiro della Nazionale:

“L’esterno nerazzurro non è ancora al cento per cento dopo la distorsione al ginocchio rimediata durante la gara con il Napoli. A Roma il numero 32 nerazzurro era partito dal primo minuto, ma è stato poi richiamato in panchina da Chivu nel corso della ripresa. La scelta è stata presa in comune accordo con il ct azzurro Roberto Mancini e con lo staff medico della Nazionale: a Milano avrà tutto il tempo per recuperare in vista di Inter-Parma del 10 ottobre”.