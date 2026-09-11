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Federico Dimarco sarà nuovamente a disposizione di Cristian Chivu per il prossimo impegno di campionato. L'esterno nerazzurro dovrebbe tornare in gruppo già nella giornata di oggi, dopo aver lavorato individualmente in campo e ad alta intensità ieri ad Appiano Gentile. A questo punto toccherà all'allenatore nerazzurro decidere come impiegarlo nel posticipo di lunedì contro l'Udinese al Meazza, avendolo di fatto totalmente recuperato. Decisivi i giorni avuti a disposizione per preparare la prossima partita, come sottolinea anche TuttoSport:

Getty Images

"Tra le certezze dell’Inter c’è invece Dimarco che lunedì - dopo il forfait in Champions - tornerà titolare contro l’Udinese. A proposito: Chivu deve “ringraziare” Marracash e Guè per avere avuto sei giorni di sosta dopo Madrid: le due notti dei rapper all’ippodromo hanno consigliato lo slittamento del match per evitare che la zona San Siro collassasse".