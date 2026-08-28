VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Diouf si sta calando sempre di più nel ruolo pensato da Chivu. Col Monza ha fatto bene e dovrebbe essere confermato col Cagliari:

Getty Images

"A proposito di creatività, quella di domenica è un’altra grande occasione per Andy Diouf che sta piano piano assimilando i meccanismi e i movimenti che toccano agli esterni: contro il Monza ha giocato bene, al di là dell’accelerazione con assist per la rete di Pio, ma deve confermarsi in contesti più difficili per meritare spazio anche quando Spence avrà ritrovato se stesso. Intanto ha scalzato quasi definitivamente il collega Luis Henrique che nel primo anno all’Inter era stato utilizzato molto di più sulla fascia destra", si legge su La Gazzetta dello Sport.