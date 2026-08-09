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A destra Chivu si sta sempre più facendo convincere da Diouf che potrebbe essere il suo ruolo. Conferme anche per Pavard, come sottolinea La Gazzetta dello Sport:

Getty Images

Cristian Chivu parte con i favori del pronostico in campionato perché la rosa migliore dello scorso torneo non è stata smantellata. L’Inter che ha pareggiato con Manchester City e Milan, e vinto ieri con la Juventus, dimostra di non aver scordato molte giocate codificate: Dimarco che segna come un centravanti ne è la dimostrazione. A parte la convinzione che i brevilinei vanno in forma prima, l’attitudine alle invasioni d’area, scambiandosi magari con la punta che diventa uomo assist (vedi Bonny con i bianconeri), conferma la trazione mancina dell’Inter che sfrutta molto l’esterno. Dall’altra parte Andy Diouf ha dimostrato di poter essere una soluzione adeguata ma non definitiva per il dopo Dumfries. Attenzione anche a Pavard, che è dato fra i partenti, ma sta mostrando un’utilità a cui si potrebbe anche non rinunciare. In attesa di scoprire la versione italiana di Stones, anche un diciottenne come Bovio si fa spazio e Chivu non lo tiene nascosto. Le distrazioni di stagione dovrebbero appunto finire con l’estate, e il rientro degli altri big. Almeno così spera il tecnico, che non manca di strigliare i suoi giocatori.