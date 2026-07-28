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Secondo La Gazzetta dello Sport, il lavoro svolto fin qui dalla dirigenza nerazzurra è stato buono nell'allestire la squadra di Chivu: confermare i senatori e inserire alcuni elementi ha alzato ulteriormente il livello della squadra:

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Cristian Chivu in Germania chiedeva conferme ma anche nuove idee. Così l’allenatore nel primo ritiro estivo ha dato a tutti una chance e poi tirerà le somme, aspettando le novità dal calciomercato sia in entrata sia in uscita. Il blocco azzurro è il solito porto sicuro. Dimarco su tutti, ma non tanto per stabilire delle gerarchie di rendimento assoluto quanto per quel che l’esterno ha fatto vedere nelle prime due amichevoli. I test di livello arriveranno, ma intanto lui lì a sinistra è tornato a fare subito... il Dimarco. Cross, gol, i soliti colpi dalla bandierina. E gli altri? Barella ha (ri)preso i gradi di capitano senza Lautaro, Bastoni si è concentrato solo sul lavoro in campo, Pio si è caricato l’attacco sulle spalle. E Frattesi ha lavorato a tutta, a prescindere da quale (e dove) sarà il suo futuro.

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La sorpresa Diouf si è preso la scena, l’esperimento mancino a destra diventato sicurezza, ma occhio anche al giovane Stankovic. Serio e a totale disposizione dell’allenatore: è tornato all’Inter per restarci. Ha preso in mano la regia e se il club ha trovato in casa l’erede di Calhanoglu è una vittoria ancora più maiuscola. Una criticità al momento può essere rappresentata da alcune uscite bloccate. Ci sono diversi giocatori che sono destinati a lasciare l’Inter ma che al momento sono col resto del gruppo. Asllani è tra questi ma ora deve smaltire un risentimento muscolare. Poi i vari Frattesi, Akinsanmiro e Pavard che ha un futuro ancora tutto da scrivere, ma se arrivasse l’offerta giusta...", commenta il quotidiano.