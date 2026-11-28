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L'Inter aspetta il vero Curtis Jones. L'inglese, rientrato dall'infortunio contro Atalanta e Stoccarda, è apparso ancora lontano dalla miglior forma e dal suo miglior rendimento. Ecco che quindi il doppio appuntamento col Genoa, scrive il Corriere dello Sport, cade a fagiolo: "Ancora non è “entrato” dentro l’Inter, ma che si candida per tornare titolare già stasera contro la squadra rossoblù. E che lo sarà certamente martedì, sempre contro lo stesso avversario, in Coppa Italia. Insomma, sta tornando il suo momento, nella speranza che sia pure la svolta nella sua stagione. L’ex Liverpool ha smaltito il suo infortunio muscolare da tre settimane abbondanti.

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E’ vero che non è stato leggero, ma ora deve carburare, mettere minuti e, soprattutto, integrarsi nell’impianto di Chivu. Per la verità le sue ultime apparizioni non sono state il massimo. Prima di farsi male, aveva chiuso con una prestazione anonima contro la Roma, terminata già dopo un tempo e spiccioli. E’ riapparso a Bergamo, domenica scorsa, ma il suo ingresso ha finito per abbassare il livello, tanto che l’Atalanta ne ha approfittato per pareggiare. Mercoledì è entrato per l’ultimo scorcio del match con lo Stoccarda: ha sofferto come tutti i suoi compagni, ma senza incidere.

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E allora chissà che una maglia da titolare, tra stasera e martedì, non si riveli utile per riaccenderlo. A suo favore c’è la stima di Chivu. Nel senso che il tecnico rumeno lo ha voluto a tutti i costi, vedendo in lui la possibilità di avere qualcosa in più e di diverso nella mediana. Le aspettative, però, non sono ancora state rispettate. Lo stesso tecnico rumeno immaginava un inserimento più rapido. Si è inserito nel gruppo, ma ancora non si è calato nella realtà calcistica italiana. Spence potrebbe servire da esempio. E’ partito in ritardo, anche causa qualche acciacco, ma si è conquistato il suo spazio, divenendo la prima scelta per la fascia destra, come nei piani estivi. Ora deve essere il turno di Jones. E, insieme a lui, possibilmente anche di Stones.