Inter, la spina che si stacca e le colpe di Chivu. Il sistemico Calhanoglu e il dilemma Stankovic

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Con Calhanoglu fuori ancora una volta per un problema fisico a Bergamo e con Zielinski a sua volta alle prese con una fastidiosa fascite, Cristian Chivu deve risolvere, in vista della sfida di Champions League di domani sera contro lo Stoccarda, il rebus per la regia di centrocampo.

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Ecco l'ipotesi de Il Giorno:

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"Non è escluso che domani, contro lo Stoccarda, a dirigere il traffico dal centro sia Barella, un altro la cui uscita dal campo ha fatto il paio con la confusione finale. Il resto delle scelte occuperà le prossime ore di Chivu. Dal ruolo di Bastoni (perno centrale o laterale in difesa) agli interni in mediana al fianco del playmaker, fino al ballottaggio Diouf-Spence a destra. Davanti Thuram ed Esposito sono certezze dalle quali non ci si dovrebbe scostare, considerando che Lautaro ha appena messo i primi minuti nelle gambe un mese dopo l’infortunio".

(Fonte: Il Giorno)