"Marcus Thuram è pronto a tornare ed è una bella notizia per l’Inter". Anche il quotidiano sportivo TuttoSport parla quest'oggi del francese che un anno fa, nel momento decisivo, è riuscito ad incidere sullo scudetto nerazzurro nonostante le critiche e le difficoltà, legate ad infortuni, della prima parte della stagione.

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"Il francese è stato uno dei protagonisti assoluti della conquista dell’ultimo campionato. Poi i muscoli sono tornati a tormentarlo e Thuram ha finito la stagione acciaccato. Pure al Mondiale con la Francia non lo hanno lasciato in pace: è stato in campo per un minuto contro l’Iraq, dopodiché un problema al polpaccio lo ha messo ko per tutta il resto della competizione e dell’estate", si legge nell'articolo dedicato all'attaccante nerazzurro.

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Thuram rincorre

"Sulla carta, la coppia titolare nell’attacco interista è ancora la ThuLa, ma se Lautaro è stato titolare all’esordio e punta al bis contro il Cagliari, Thuram dovrà ancora aspettare. Il suo campionato sarà una rincorsa, che comincerà in Sardegna verso la forma migliore, ma soprattutto per ritrovare quel posto che Pio sta insidiando con la stessa forza che mette nei duelli contro i centrali avversari.

Intanto, a proposito di Cagliari, nell’Inter i giocatori sono tutti in gruppo, a eccezione di Spence, che lavora a parte e punta Inter-Napoli per il rientro", si legge sul giornale.

Ora sta meglio. Con il Monza è rimasto in panchina: Chivu ha dato spazio a Esposito che è stato per tutta l'estate ad Appiano e sta cercando di meritare tutto lo spazio che l'allenatore gli sta dando. Per l'italiano gol nella prima gara della stagione, ma soprattutto tanta mole di lavoro in campo a fare a spallate con gli avversari (che lo hanno costretto al cambio maglia per tre volte) per fare spazio ai compagni.

(Fonte: TS)