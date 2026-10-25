Con Lautaro ancora assente, Chivu dovrà scegliere la coppia migliore per affrontare la squadra viola
Inter, radar in Portogallo per la seconda squadra: dentro o fuori entro giugno. Spunta il nome di uno dei club
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Dopo la vittoria con lo Shakhtar, l'Inter tornerà in campo oggi alle 12.30 a San Siro contro la Fiorentina. Con Lautaro ancora assente, Chivu dovrà scegliere la coppia migliore per affrontare la squadra viola.
Come racconta La Gazzetta dello Sport, "Ieri l’Inter si è allenata di mattina, poi tanti saluti per un pomeriggio di libertà, poi ancora tutti insieme appassionatamente ad Appiano all’ora di cena. La truppa è rientrata alla base giusto in tempo per cenare in gruppo e vedere il saliscendi delle rivali romane in tv. I nerazzurri hanno così studiato Gasperini sul finale, mentre rischiava di lasciare tre punti per strada e ne riacciuffava per i capelli almeno uno. Successivamente, per 90’ non hanno staccato gli occhi da quel diavolo di Gattuso, avversario a sorpresa che continua a viaggiare a una impensabile velocità. Chivu, il manager dal pensiero moderno che ha consentito ai suoi di tornare a casa prima di andare in ritiro, insegue oggi una doppia missione nella sfida all’ora di pranzo: con una vittoria contro la Fiorentina porterebbe un tranquillizzante +4 sulla Roma e nello stesso tempo proseguirebbe questa corsa gomito a gomito in vetta contro la Lazio. Per riuscirci è pronto a ricomporre la migliore coppia su piazza adesso che Lautaro è costretto a far terapia e a lanciare messaggi d’amore via social: Pio al centro e Thuram a cercare spazio intorno. Se Esposito junior è sicuro del posto, dopo un turno passato in panchina in Champions contro lo Shakhtar, il figlio di Lilian è decisamente avanti rispetto all’ultimo scalpitante Bonny".
"I dosaggi nell’attacco aiuteranno pure a capire meglio l’Inter che sarà: contro lo Shakhtar Chivu, ad esempio, ha scoperto che si può vincere rinunciando a una parte delle proprie credenze più rigide, mentre in campionato la sua squadra carrarmato continua a essere una macchina offensiva che stritola gli avversari. La Fiorentina è in arrivo subito dopo la Champions e all’inizio della settimana che porterà al derby, con in mezzo una gita in laguna: è il momento giusto per dire qualcosa sull’Inter europea e su quella italiana da fondere a freddo. Non bastasse, a volte (spesso) i nerazzurri arrancano nella prima parte e crescono dopo i primi schiaffi: partire forte e mantenere lo stesso livello fino alla fine è un’altra sfida di Chivu in questo curioso pranzo domenicale", aggiunge Gazzetta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA