Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter sarà in campo a pranzo contro la Fiorentina a San Siro. Il tecnico dei nerazzurri Chivu vara un nuovo tipo di ritiro per questa gara a un orario particolare.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "Liberi tutti dal pranzo fino al tardo pomeriggio, poi tutti a cenare e a dormire ad Appiano. La vigilia dell’Inter ha avuto un programma insolito deciso da Cristian Chivu, da sempre contrario all’idea stessa di ritiro, ma stavolta convinto che servisse una notte tutti insieme nel centro sportivo prima della partita. Oggi si gioca alle 12.30, un tempo troppo corto per la solita convocazione mattutina, così il tecnico ha scelto di tenere la squadra alla Pinetina da ieri sera".

Getty Images

"La curiosità, però, è nelle ore precedenti: alla fine dell’allenamento mattutino di ieri iniziato alle 11, il gruppo si è sciolto e molti nerazzurri sono tornati a casa. Un pomeriggio libero, prima di ricomporre tutti a tavola: si sono rivisti alle 19.30, poi tutti ad Appiano fino alla partenza per lo stadio prevista per le 10.30 circa. Prima: una colazione che assomiglierà inevitabilmente a un pranzo. La particolarità sta proprio nella giornata spezzata, con i giocatori liberi di uscire ed entrare. Chivu non ha mai considerato il ritiro un passaggio necessario per preparare una partita: il romeno intende in maniera differente il rapporto con i calciatori, a loro lascia la responsabilità di gestire come meglio credono le ore lontano dal campo e dà un valore al tempo passato a casa e al recupero fisico. Ad esempio, il giorno di recupero conta quanto quello dell’allenamento e un po’ di (sacro) tempo libero è concesso anche quando si gioca alle 12.30", aggiunge Gazzetta.